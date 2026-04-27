Гроб с телом телеведущего Алексея Пиманова вынесли из зала. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает телеканал «Звезда».

Церемония прощания с журналистом завершилась на Троекуровском кладбище. Проститься с Пимановым пришли близкие, поклонники, друзья и коллеги, передает телеканал.

О смерти телеведущего стало известно 23 апреля. Экс-супруга журналиста Ольга Погодина рассказала, что причиной его смерти стал инфаркт.

На церемонии прощания Погодина расплакалась. По ее словам, смерть мужа — самая страшная трагедия для нее. Актриса прожила с телеведущим до самой его смерти.

Проводить Пиманова в последний путь также пришли телеведущие Елена Малышева и Леонид Якубович, а также генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Малышева начала ругать себя за то, что ни разу не обследовала его, хотя они работали вместе.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на церемонии прощания назвал Пиманова настоящим патриотом России. По его словам, телеведущий «ушел с боевого поста на небеса».