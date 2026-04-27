В Туапсе усилили группировку спасателей для очистки моря от нефтепродуктов

По данным на утро 27 апреля, с территории морского терминала, пострадавшего от ударов украинских беспилотников, из реки Туапсе, а также с побережья спасатели собрали более четырех тысяч кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта и водомазутной смеси. Об этом сообщает опертивный штаб Краснодарского края.

"Работы продолжают непосредственно на территории морского терминала, откуда произошла утечка, в устье реки Туапсе - там установлено шесть каскадов боновых заграждений и оборудована нефтеловушка. Нефтепродукты собирают экскаваторами из воды. Также круглосуточно уборка идет на береговой линии", - уточнили в оперштабе.

Для того чтобы нефтепродукты не распространились далеко в море, вдоль центрального пляжа установили 700 метров боновых заграждений.

Группировка спасателей усилена накануне. Сегодня в ликвидации последствий пожара и последующего разлива нефтепродуктов участвуют 205 человек и 55 единиц техники. В работах задействованы сотрудники МЧС и "Кубань-СПАСа". Ранее сообщалось, что в ликвидации ЧС принимают участие 120 человек.

Морской терминал в Туапсе в последние дни пережил две атаки беспилотников. В обоих случаях возникал сильный пожар, который тушили по несколько суток каждый раз. Так, после налета, произошедшего 20 апреля, огонь удалось ликвидировать на пятый день.

Во время пожаров нефтепродукты стекали в реку Туапсе.