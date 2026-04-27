Путин поручил снизить для учителей и врачей бумажную нагрузку

Российский президент Владимир Путин поручил кабмину снизить бумажную нагрузку на врачей и учителей, пишет РИА Новости.

© Московский Комсомолец

Стало известно, что Путин поручил правительству вместе с Госдумой обеспечить снижение документационной нагрузки на работников бюджетной сферы, и в первую очередь это касается сфер образования и здравоохранения.

Необходимые для этого мероприятия Владимир Путин призвал включить в отраслевые программы по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика", а также президент поручил контролировать кадровую сферу и следить за снижением дефицита сотрудников.