Критиковавший СВО юрист Ремесло заявил о госпитализации без его согласия

Юрист Илья Ремесло, критиковавший в постах в соцсетях специальную военную операцию (СВО), не давал согласия на госпитализацию в психиатрическую больницу в Санкт-Петербурге. Об этом он заявил в интервью Ксении Собчак, опубликованном на YouTube-канале журналистки.

© Lenta.ru

Блогер рассказал, что после его критических постов за ним приехали сотрудники полиции и санитары. Как утверждает Ремесло, скорая прибыла сама по себе, и ни он, ни его родственники медиков не вызывали.

«Ни один из моих родственников не просил меня упечь, естественно, в стационар на 20-е отделение, где (...) и шизофреники, и различные тяжелые диагнозы. Это очень тяжелое отделение. А я первый раз, то есть я до этого в таких учреждениях не был. И сразу попал на "двадцатку", что является, на мой взгляд, довольно наглядным доказательством того, что целью было не вылечить меня, а просто, скажем так, пресечь мои какие-то высказывания на тот момент», — поделился Ремесло.

По словам юриста, в больнице ему провели обследование, но специалисты не выявили никаких отклонений.

«Я его [согласие] отказался давать. В результате чего меня все-таки госпитализировали. Но уже через три дня (...) дали мне подписать задним числом», — отметил он.

До этого юрист, вышедший из Городской психиатрической больницы № 3 имени Скворцова-Степанова в Петербурге, рассказал о моменте приезда к нему медработников, которые якобы упомянули Собчак.

В середине марта Ремесло выложил пост с критикой действующей власти и СВО.

19 марта блогера поместили в психбольницу, он вышел оттуда 17 апреля. Ремесло назвал условия содержания в лечебнице жесткими, а также пообещал рассказать о дальнейших планах.