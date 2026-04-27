«Скорая приехала сама по себе»: Ремесло рассказал, как попал в психбольницу

Юрист и блогер Илья Ремесло, находившийся 30 дней в петербургской психиатрической больнице №3, в интервью Ксении Собчак заявил, что никто из родственников не вызывал ему скорую и она приехала «сама по себе».

Вспоминая день госпитализации 18 марта, Ремесло заявил, что за ним «приехали люди из скорой помощи в сопровождении сотрудников полиции».

Он также отверг предположения, что вызвал скорую сам или его решили поместить в медучреждение родственники. По словам блогера, его отцу более 70 лет, и он не является психиатром, а его сестра – психолог, которая никаких действий «в этом отношении сделать не могла».

При этом на вопрос о том, приехала ли неотложка «сама по себе» Ремесло ответил утвердительно.

«Да. Она [скорая] приехала сама по себе. Но имело место опасение одного из моих родственников, что мне грозит очень серьезная уголовная ответственность. Были попытки поинтересоваться, что делать. <…> Может быть, выставить это так, что я «перегрелся» и так далее. Отчасти по этой причине скорая помощь могла появиться. Но ни один из моих родственников не просил меня «упечь» в стационар», — сказал юрист.

По его словам, в психиатрической больнице ему давали «таблетки, которые принимаются при расстройстве сна».

«Это не было карательной психиатрией», — заявил блогер.

Он также рассказал, что у него есть некий диагноз, который он описал как «лайтовый». При этом Ремесло утверждает, что не знает диагноза, который ему поставили, поскольку доктора его не называли и не демонстрировали медицинской карты.

В марте Ремесло опубликовал несколько постов, в которых заявил, что больше не поддерживает российские власти и СВО. Это вызвало бурные обсуждения в соцсетях, в среде военкоров и журналистов. Некоторые даже предположили, что его аккаунт взломали или что блогера взяли в заложники.

19 марта его поместили в психбольницу. 17 апреля он вышел на свободу.