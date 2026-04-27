Семье участника СВО отказали в выплатах из-за причины его смерти

В Муроме Владимирской области семье участника СВО на Украине отказали в выплатах из-за причины его смерти — общее заболевание, сообщили в прокуратуре по региону.

Мужчина принимал участие в боевых действиях на территории ДНР и ЛНР, где в июне 2023 года получил ранение при выполнении боевых задач, поделились подробностями в надзорном ведомстве.

Его эвакуировали с поля боя, дальнейшее лечение он проходил в больнице родного региона, в сентябре участник СВО серьезно заболел, спасти его не смогли.

По информации прокуратуры, когда отец и дочь военного обратились за выплатами, им отказали. В качестве причины было указано, что категория полученного им ранения не подпадает под предоставление соцвыплаты.

В результате проведенной прокуратурой проверки выяснилось, что в редакции указа президента РФ, действовавшей на момент получения участником СВО ранения, предоставление выплаты осуществлялось независимо от его категории. В итоге в пользу семьи с Минобороны России было взыскано 3 млн рублей.