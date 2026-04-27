Маршруты движения автобусов в Подмосковье меняются из-за упавших деревьев

Из-за упавших деревьев меняются маршруты движения автобусов в Королеве, Балашихе, Люберцах, Ленинском и других подмосковных округах. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в «Мострансавто».

— Автобусы по маршруту №110 объезжают участок по улице 40 лет Победы, улице Терешковой с потерей пяти остановок: «Рынок», «улица Свердлова», «улица Свердлова , 1а», «стадион «Труд», «Лесопарк», «Городской суд», — говорится в публикации.

Еще одно дерево упало в Москве на Зеленом проспекте, из-за чего маршрут 886 полностью остановлен.

В этот жен день главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что высота снежного покрова в столичном регионе достигла 15 сантиметров. В Москве, на ВДНХ, высота снежного покрова достигла 12 сантиметров.

Прокат электросамокатов в Москве приостановили до улучшения погодных условий. Также операторы каршеринга ограничили доступ к аренде автомобилей с летней резиной.