Потомки российских немцев, годами жившие в Германии, массово возвращаются на историческую родину — в Национальный немецкий район Алтайского края. Семья Шперлинг, проехав от Рейнланд-Пфальца до Гальбштадта полтора месяца, рассказала kp.ru, что решение переехать созрело после отправки немецким правительством 5 тысяч касок в Киев.

Их путь чуть не испортил случай с гаишником — по немецким стереотипам, он должен был требовать взятку. Однако, узнав, что семья едет «домой на Алтай», полицейский вытянулся, отдал честь и передал по рации: «Это наши люди — они домой едут».

Другой переехавший, 44-летний Евгений Рольгайзер, 18 лет проживший в Штутгарте, признается: «Никогда не чувствовал себя в Германии на родине. С началом СВО в таких, как я, стали тыкать пальцем, хотя я чистокровный немец».

Андрей Муратов, переехавший год назад, добавил: «В Германии раб золотой клетки, живешь в кредит. В России свободы гораздо больше». Оба хотят стать фермерами — в Германии земли мало, а здесь можно взять участок и начать свое дело.

В Гальбштадте — центре Немецкого национального района — сегодня проживает 14 778 человек. Местные вывески на двух языках, в школах немецкий изучают наравне с русским, а мясокомбинат производит сосиски по домашним немецким рецептам, ради которых на трассу специально сворачивают водители. Супруги Вильмс открыли придорожное кафе «Грильхаус», прославившееся бургерами на всю округу. Семья Шперлинг запустила кафе-паб немецкой и русской кухни.