В Москве в 96 лет ушёл из жизни прославленный конферансье и ведущий популярной в советское время передачи «Радионяня» Лев Шимелов. Причиной смерти стал инсульт. Медики боролись за его жизнь в больнице, однако вечером 24 апреля артиста не стало. Коллеги и друзья узнали о трагедии не сразу. Об обстоятельствах случившегося в беседе с MK.RU рассказала его ученица — актриса Янина Мелехова.

«У него был племянник Саша, с которым они созванивались ежедневно. В очередной раз, когда Саша позвонил, Лев Павлович не взял трубку. Тогда Саша приехал к нему домой и увидел его в плохом состоянии, сразу отвёз в больницу. Несколько дней врачи сражались за его жизнь. Оказалось, что инсульт у него произошёл во вторник, это двадцатое апреля, а ушёл из жизни он 24‑го, в пятницу», — рассказала Янина.

По словам актрисы, Шимелов осознавал, что он живёт один, поэтому заранее подготовился к возможной экстренной ситуации. В доме повсюду лежали записки с инструкциями, а отдельно висела одежда, которую следовало взять в больницу, если ему внезапно станет плохо.

Мелехова призналась, что, несмотря на преклонный возраст Льва Павловича, ей казалось, будто он переживёт всех окружающих — настолько много внём было энергии. Она вспомнила, что всякий раз, когда спрашивала у Шимелова о самочувствии, тот отшучивался фразой «По паспорту».

Ранее сообщалось о смерти заслуженного артиста России Алексея Пиманова. Российскому телеведущему и режиссёру было 64 года.