Соловьев объяснил свой гнев после обращения Бони президенту

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что блогера Викторию Боню использовали, потому что фразу о том, что «Путина боятся», «подхватили» иностранные СМИ.

— Речь была о вашем начальном посыле. Когда у вас прозвучали слова: «Вас боятся». Вас просил народ, и начали перечислять блогеров, артистов, губернаторов. Это вызвало у меня бешенство. Потому что Путина народ любит, — сказал Соловьев.

Дебаты Бони и Соловьева проходят утром 28 апреля. Изначально блогер объявила о том, что намерена подготовить коллективный иск к ряду известных личностей: Владимиру Соловьеву, депутату Виталию Милонову и дизайнеру Артемию Лебедеву. Она обвинила их в систематических женоненавистнических высказываниях.

Журналистка Ксения Собчак заявила, что Соловьев будет вежлив, галантен и все будет переводить в шутку из-за того, что Боня придала широкой огласке его поведение на федеральном ТВ. Она призвала не ждать серьезной битвы и скандалов.