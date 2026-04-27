Милонов прокомментировал публичный мат в свой адрес

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов прокомментировал инцидент, когда его обматерили на церемонии вручения премии «Шансон года». По его словам, это сделал нетрезвый мужчина.

— Пьяный мужик чего-то стал орать, какой там инцидент?! На концертах часто бывает, что выпил один человек и стал орать матом. Возможно, не первый раз! Что с того? Прекрасный зал, прекрасные артисты! К сожалению, всегда, когда идет концерт, уже в середине есть какие-то люди, которые перебрали в буфете и могут что-то там выкрикнуть, — отметил Милонов.

Он также опроверг информацию, что покинул сцену из-за высказанного мужчиной мата. По его словам, на премии был жесткий тайминг, поэтому он смог сказать только одну фразу, передает «МК».

Ранее сообщалось, что Виталий Милонов на сцене стал цитировать песню Михаила Шуфутинского «Еврейский портной» и попытался обратиться к публике. В этот момент кто-то из зрителей громко его послал.

Милонов также рассказал, как относится к обсуждению своих инициатив в интернете. По его словам, Сеть не является деструктивным местом для дискуссий.