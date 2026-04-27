Кадровый резерв в России за пять лет резко сократился

Кадровый резерв в России за последние пять лет сократился почти в два раза. Об этом, ссылаясь на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщает газета "Известия". В прошлом году кадровый резерв в стране уменьшился до 4,4 млн человек, сократившись за год на 415 тыс. (9%).

К нему причисляют людей, которые в данный момент не работают, но готовы выйти на рынок труда. К первой части резерва относятся безработные численностью 1,7 млн человек, активно ищущие работу и готовые приступить к ней немедленно.

Во вторую часть численностью 551 тыс. человек входит "потенциальная рабочая сила", которая находится в поиске, но не готова выйти на работу прямо сейчас либо допускает такую возможность без активных действий. К третьей части принадлежат 2,2 млн человек, желающих трудоустроиться, но не предпринимающих для этого никаких действий и не готовых приступить к работе в данный момент.

В материале отмечается, что пять лет назад численность кадрового резерва составляла 7 млн человек. Его доля по отношению к числу занятых снизилась с 10% в 2021 году до 6% в 2025 году. Уменьшение численности доступного кадрового резерва вызвано демографической ситуацией в стране и высоким спросом на работников, достигнутым за счет оборонных заказов, перестройки промышленности и логистики. Кроме того, на работу быстрее стали выходить студенты, а ранее неактивные группы населения, такие как пенсионеры и женщины с детьми, чаще трудоустраиваться.

7 апреля эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский заявил, что в России работа после выхода на пенсию в ближайшие годы может стать основной моделью поведения для большинства граждан.