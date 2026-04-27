Сколько россиян «продлевают» отдых на майских праздниках

Аналитики изучили статистику по забронированным гостиничным номерам на период с 1 по 11 мая и выяснили, что в 49% случаев поездки россиян захватывают рабочие дни с 4 по 8 мая. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Согласно данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, среди внутрироссийских направлений безоговорочным лидером по доле таких поездок стал Санкт-Петербург: в 62,5% всех заказов присутствуют дни между праздниками.

«Следом идёт Москва, а замыкает тройку лидеров Казань», — объяснили эксперты.

Как рассказали специалисты, ровно половина путешественников, отправляющихся в Калининград, Адлер, Сочи, Краснодар, Эстосадок и Екатеринбург, также предпочитают захватить какие-то из рабочих дней между официальными выходными, и отдохнуть в указанных локациях.

Отмечается, что при поездках за рубеж доля тех, кто берёт дополнительные выходные, ожидаемо выше, поскольку дальние перелёты требуют больше времени на дорогу и акклиматизацию.

Среди отдыхающих, которые отправляются в Турцию и в Японию, 85% задержатся там как минимум на один рабочий день между праздниками, поделились в сервисе.

«Второе место занимает Китай, а третье — Белоруссия», — заключили в компании.

