Более 500 человек ожидают вылета из Владивостока в Москву и Иркутск

Во Владивостоке из-за задержки рейсов более чем на 4 часа своих рейсов в Москву и Иркутск ожидают свыше 500 человек.

По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, причиной стало позднее прибытие воздушных судов во Владивосток.

«Авиакомпаниями организовано предоставление гражданам обязательных услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами», — уточнили в ведомстве.

Ранее в СФ предложили обязать сделать бесплатной онлайн-регистрацию на авиарейсы.