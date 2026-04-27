Работающим пенсионерам могут увеличить обеденный перерыв и длительность отпуска

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть вопрос о законном закреплении права для официально трудящихся пенсионеров на более длительные обеденные перерывы и на увеличенные сроки отпусков.

Копия обращения на имя министра труда и соцзащиты России Антона Котякова есть в распоряжении RT.

Как подчеркнул собеседник RT, в настоящее время в стране немалое количество пенсионеров продолжаютсвою трудовую деятельность в различных отраслях экономики.

«При этом они передают свой колоссальный профессиональный опыт новым поколениям своих младших коллег, выполняя важнейшую задачу по воспитанию кадров и сохранению профессиональных знаний», — заявил Ветров.

По его словам, пенсионерам требуется больше времени на отдых и на перерывы в течение рабочего дня.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о законном закреплении права для официально трудящихся пенсионеров на более длительные обеденные перерывы и на увеличенные сроки отпусков», — говорится в тексте обращения.

Такая мера, по его словам, будет способствовать заботе о здоровье, снижать объём стресса.

