Раскрыт список наследников имущества Алексея Пиманова

Юрист разъяснил, кто может претендовать на наследство телеведущего.

Адвокат обнародовал список потенциальных наследников имущества продюсера Алексея Пиманова. Телеведущий оставил после себя недвижимость в Москве и права на интеллектуальную собственность.

Алексей Пиманов был женат три раза. В первом браке с Валерией Архиповой у него родились два сына — Артем и Денис. Во втором браке он удочерил Дарью, которая всегда считала его родным отцом. Недавно Дарья опубликовала послание, в котором поделилась болью от утраты приемного родителя.

По словам юриста Александра Хаминского, претендовать на долю в наследстве могут бывшие жены, если после развода не был проведен официальный раздел совместно нажитого имущества.

Если завещания нет, имущество будет делиться между наследниками первой очереди — родителями, супругами и детьми — в равных долях. Если же завещание есть, то распределение имущества будет соответствовать его условиям. Однако у несовершеннолетних детей и иждивенцев, например, пожилых родителей, есть право на обязательную долю в наследстве.