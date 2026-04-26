Москвичей предупредили о жуликах, притворяющихся сотрудниками поликлиник

Мошенники разработали новую схему — они звонят горожанам и представляются сотрудниками столичных поликлиник, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Депздрава Москвы.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники звонят москвичам и приглашают пройти срочную диспансеризацию.

В ходе беседы жулики предлагают подтвердить запись к врачу и назвать данные паспорта, СНИЛС, код из SMS, отметили в Депздраве.

В пресс-службе подчеркнули, что ни специалисты ведомства, ни сотрудники поликлиник, ни представители других структур не просят личные данные и коды.

Передача посторонним этих сведений может привести к взлому аккаунта на «Госуслугах», предупредили в Депздраве.

Ранее сообщалось, что мошенники постоянно работают над совершенствованием схем, направленных на обман возможных жертв, улучшают их, используют новые приемы и устройства.

В Киберполиции в свете этого призывают к бдительности, к защите аккаунтов сложными паролями, переходу на двухфакторную идентификацию. Кроме того, в ведомстве настоятельно рекомендуют воздерживаться от перехода по ссылкам в сообщениях, вне зависимости от того, кто их отправил.