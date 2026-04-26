В ГД предложили бесплатно выдавать школьную форму многодетным семьям

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, а также председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая в беседе с РИА Новости предложила вместо частичных региональных компенсаций за школьную форму начать обеспечивать многодетные семьи самой формой бесплатно.

Она напомнила, что в России сейчас действует система частичной компенсации расходов на школьную форму, однако размеры выплат и категории получателей различаются по регионам: где-то помощь предоставляется только первоклассникам, где-то – многодетным или малоимущим семьям, и так далее.

По словам Буцкой, такой подход приводит к значительной разнице в поддержке: в одних регионах сумма составляет около 2,5 тысячи рублей, в других – до 12 тысяч рублей. В результате, как отметила она, одни семьи могут позволить себе лишь отдельные элементы одежды, а другие – полноценный комплект формы, иногда даже в нескольких экземплярах.

Она подчеркнула, что более эффективным решением было бы обеспечение школьников формой.

Также Буцкая добавила, что в целях поддержки российских производителей школьной формы в 2026 и 2027 годах на эти цели будет выделено по 100 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что многодетные семьи и родители детей с особенностями здоровья в Москве могут получить ежегодную компенсацию на приобретение школьной формы. Уточнялось, что дети из таких семей в возрасте от 6 до 18 лет получают выплату от Социального казначейства Москвы автоматически.