Названа причина смерти актрисы Михеевой

Актриса театра и кино Елена Михеева скончалась из-за осложнений, вызванных онкологическим заболеванием.

Об этом РИА Новости сообщили в окружении заслуженной артистки России. Собеседник агентства отметил, что Михеева длительное время боролась с этим заболеванием.

«Она умерла от онкологии сегодня утром, долго мучилась от этой страшной болезни...» — сказал он.

О смерти Михеевой в воскресенье, 26 апреля, сообщили в Московском Губернском театре. Артистка ушла из жизни в возрасте 74 лет.