В Подмосковье рассказали о спасении медвежонка Дыньки и ее дружбе с Арбузиком

В подмосковном парке для диких животных спасают маленькую медведицу, которая едва не погибла после встречи с людьми. История началась в Северной Осетии, где на окраине поселка нашли крошечного медвежонка, ее рассказала «Земля прайда».

Очевидцы услышали крики и решили, что помогают, когда отнесли животное обратно в лес. Однако в таком возрасте медвежата не способны выживать самостоятельно.

Позже малышка оказалась в горной реке. Ее снова спасли люди, но состояние было тяжелым. Волонтеры обратились в подмосковный парк «Земля прайда», и директор Виктор Агафонов лично поехал за животным.

По его словам, медвежонок был сильно истощен.

«Вы даже не представляете, насколько она истощена. Это просто меховой скелетик, который пока что передвигается», — рассказал он.

Медведицу назвали Дынькой. В первые дни она почти не оставалась одна, пугалась и постоянно звала на помощь. Сотрудники парка дежурили рядом с ней круглосуточно, ставили капельницы и старались снизить стресс.

Позже для Дыньки решили найти компанию. В приюте выбрали щенка по кличке Арбузик. Первая встреча прошла осторожно. Медвежонок испугался и прятался за людьми, но со временем все же проявил интерес к новому другу.

Со временем состояние Дыньки начало улучшаться. Она стала лучше есть и перестала кричать по ночам.

«Дынька пока что не подпускает Арбузика близко, но при этом очень им интересуется», — отметил Агафонов.

В парке считают, что впереди у животных может сложиться настоящая дружба. Специалисты продолжают наблюдать за медвежонком и делают все, чтобы он полностью восстановился.

