Российский регион засыпало снегом

Ленинградскую область занесло снегом. Очевидцы делятся в соцсетях кадрами заснеженных трасс и дворов, пишет «Деловой Петербург».

По данным портала, в Ленобласти замело дорогу в Приозерском районе. Снег укутал трассу рядом с курортом «Игора» в деревне Иваново.

Автовладельцы предупредили водителей, сменивших зимнюю резину на летнюю, о необходимости соблюдать предельную осторожность.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов уточнил, что тепло и вода в акватории Невской губы не дают пока образоваться зимнему покрову.

Вместе с тем, тыл циклона медленно приближается к Северной столице, атмосферное давление продолжает расти. В связи с этим, за сутки может выпасть до 19 мм осадков.

По словам метеоролога, ветер в Петербурге в понедельник, 27 апреля, станет штормовым, ожидаются порывы сильнее 20 м/с. Утром выпадет снег с дождём при температуре воздуха в +2°.

Колесов констатировал, что ветер ослабит силу только в среду, 29 апреля, когда циклон уйдёт на юго-восток.