В России продлили запрет на продажу алкоголя около опасных объектов

В России продлили запрет на продажу алкоголя вблизи опасных производств. Соответствующее решение закреплено в документе правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно действующим нормам, спиртное нельзя продавать рядом с источниками повышенной опасности, включая объекты общественного питания. При этом конкретные границы таких зон определяют региональные власти, тогда как общие правила устанавливает правительство.

Срок действия прежнего регулирования истекает, что могло привести к правовому пробелу в сфере ограничения розничной продажи алкоголя возле опасных объектов. В связи с этим принято новое постановление, которое вступит в силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2032 года.

Критерии определения «запретных зон» сохраняются без изменений: к ним относятся территории в границах опасного производства, для которого требуется декларация промышленной безопасности.

До этого правительство России запланировало с 1 мая текущего года увеличить пошлины на крепкий алкоголь, ввозимый из недружественных стран, с €3 до €5 за литр.