Площадь загрязненных из-за ЧАЭС земель в Белоруссии сократилась

Учёный Чешик: площадь загрязнённых из-за ЧАЭС земель в Белоруссии сократилась

С момента аварии на Чернобыльской АЭС площадь загрязнённых радиоактивными элементами земель в Белоруссии сократилась в 1,8–1,9 раза, сообщил директор Института радиобиологии НАН Белоруссии Игорь Чешик.

Его слова приводит РИА Новости.

Как следует из публикации, Белоруссия больше других республик СССР пострадала от техногенной катастрофы 1986 года, когда общая зона радиационного поражения составила около 23% от всей территории страны.

Чешик пояснил, что благодаря естественному распаду площадь загрязнения цезием-137 уменьшилась с 46,6 тыс. до 25,5 тыс. кв км, а стронцием-90 — с 21,1 тыс. до 11,8 тыс. км км. По его словам, согласно прогнозам учёных, к 2046 году эти показатели продолжат падать и составят 19,5 тыс. и 9 тыс. кв км соответственно.

При этом специалист добавил, что участки с наличием плутония и америция, расположенные в южной части Гомельской и в Могилёвской области, ещё очень длительное время будут непригодны для хозяйственной деятельности человека.

На RT состоялась премьера документального фильма «Чернобыль: урок человечеству». Картина рассказывает, как на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, в результате которой огромная территория оказалась заражена радиацией.