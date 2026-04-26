Власти признали бессмысленность домашнего задания в школах

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев считает, что домашнее задание, которое без проблем выполняет искусственный интеллект (ИИ), теряет смысл. Единственная польза — попытка учителя вывести ученика на чистую воду, рассказал он ТАСС.

© Московский Комсомолец

Музаев уточнил, что это не касается гуманитарных предметов, где нужно выучить стихотворение или пересказать текст, где нейросеть не заменит школьника. Но если ИИ решает задачи за ребёнка, это вызов для всей образовательной системы, поясняет чиновник.

Глава ведомства подчеркнул, что проблема касается не только школ, но и высшего образования. По его словам, нужны серьёзные решения, а система должна адаптироваться к новым реалиям.

Ранее МК писал, что депутаты Госдумы России выступили с инициативой запретить использование ИИ для одной цели. Они хотят, чтобы нейросеть не оценивала подрядчиков в сфере индивидуального жилищного строительства.