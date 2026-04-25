Биолог заявил, что заморозки в Подмосковье не испортят грибной сезон

Ожидаемые заморозки в Подмосковье не навредят весенним грибам, поскольку такая температура никак не повлияет на сморчки и строчки. Об этом кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал 360.ru.

© ТК «Звезда»

Эксперт сообщил, что речь идет не о двадцатиградусных морозах, а лишь о заморозках на уровне почвы. Весенние виды грибов за миллионы лет эволюции адаптировались к гораздо более жестким холодам.

По словам Вишневского, грибы спокойно переждут похолодание, и за счет этого их плодоношение растянется примерно на тот же срок.

«Это не баг, это фича. Шанс грибникам дольше ловить весенний сезон», - подытожил специалист.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве ожидается дождь, снег и почти отрицательная температура на майские праздники. Виновник всему - высокий циклон, который пройдет мимо столицы.