Ушел из жизни известный российский писатель
Российский писатель, заслуженный работник культуры, Почетный гражданин Тверской области Евгений Борисов ушел из жизни в возрасте 92-х лет. Трагическую новость сообщило правительство региона в своем телеграм-канале.
Глава Тверской области Виталий Королев выразил искренние соболезнования родным и близким Евгения Борисова, отметив, что он был истинным представителем российской интеллигенции.
По словам Королева, Борисов писал в лучших традициях русской классической, советской и современной отечественной литературы.
«Он давал дорогу молодым и одаренным, оставаясь строгим критиком по отношению к себе. Его труд отмечен многочисленными творческими и государственными наградами. Но главная из них – уважение, признание и вечная память всех жителей Верхневолжья», — отметил губернатор региона.
Королев добавил, что Евгений Борисов был настоящим патриотом и человеком выдающихся личных качеств.
Прощание с писателем состоится Доме культуры «Химволокно» в Твери 27 апреля с 13:20 до 14:20.
