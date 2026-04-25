Ушел из жизни известный российский писатель

Российский писатель, заслуженный работник культуры, Почетный гражданин Тверской области Евгений Борисов ушел из жизни в возрасте 92-х лет. Трагическую новость сообщило правительство региона в своем телеграм-канале.

Глава Тверской области Виталий Королев выразил искренние соболезнования родным и близким Евгения Борисова, отметив, что он был истинным представителем российской интеллигенции.

По словам Королева, Борисов писал в лучших традициях русской классической, советской и современной отечественной литературы.

«Он давал дорогу молодым и одаренным, оставаясь строгим критиком по отношению к себе. Его труд отмечен многочисленными творческими и государственными наградами. Но главная из них – уважение, признание и вечная память всех жителей Верхневолжья», — отметил губернатор региона.

Королев добавил, что Евгений Борисов был настоящим патриотом и человеком выдающихся личных качеств.

Прощание с писателем состоится Доме культуры «Химволокно» в Твери 27 апреля с 13:20 до 14:20.

