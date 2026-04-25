Лерчек намерена отсудить у стилиста Янковской два миллиона

Блогерша Валерия (Лерчек) Чекалина намерена отсудить у известного стилиста Эльвиры Янковской 2,4 миллиона рублей за фальшивые вещи Dior и Fendi. Об этом в субботу, 25 апреля, пишет Telegram-канал «112».

По информации канала, иск был подан в рамках уголовного дела против Янковской, обвиняемой в мошенничестве. Кроме того, Чекалина утверждает, что ее бывший стилист использовала «блат», ссылаясь на знакомство с ней, чтобы получать скидки в салонах и проходить на мероприятия.

Конфликт длится уже продолжительное время: блогер заказывала дорогие брендовые вещи через стилиста, а Янковская уверяла клиентку в их подлинности, заявляя, что приобретает товары у байера. Чекалина доверяла этим словам, пока не заметила подозрительные швы на сумках и не отправила их на экспертизу.

Суд прекратил банкротство Лерчек после погашения долга в 176 миллионов рублей

В ЦУМ подтвердили, что изделия являются контрафактными. Выяснилось, что «премиальные бренды» были куплены на рынке Садовод и оказались подделками, сообщается в публикации.

В отношении стилиста возбудили уголовное дело. Ущерб от ее действий оценили в восемь миллионов рублей. Ей грозит до 10 лет колонии.