На Кубани число подтопленных придомовых территорий достигло 236

Дожди, согласно уточненным данным, привели к подтоплению 236 придомовых территорий в Краснодарском крае. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«Подтопления придомовых территорий зафиксировали в Белореченске, Южненском, Пшехском, Родниковском и Дружненском сельских поселениях», — говорится в сообщении.

Уточняется, что заходила в 48 частных и один многоквартирный дом. В 14 зданиях продолжаются работы по откачке воды.

Отмечается, что местным жителям ничего не угрожает.

В свою очередь эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов отмечал, что перед сезоном сильных дождей владельцам частных домов стоит заранее проверить состояние участка, водостоков и зон у фундамента, иначе вода может начать скапливаться у стен, проникать в подвал и со временем разрушать основание дома. Самыми опасными дефектами инженерной защиты дома от подтопления эксперт назвал засоры, разрушенные или разошедшиеся стыки, трещины и провалы в отмостке, пояснил он.