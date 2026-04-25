Специальная военная операция на Украине действительно может завершиться в Лондоне. Так прокомментировал пророчество Владимира Жириновского его бывший помощник Василий Власов, пишет aif.ru.

Власов рассказал, что Жириновский узнал о начале СВО в больнице и «был, конечно, рад» тому, что сбылись его прогнозы. При этом у политика были разные прогнозы по поводу места окончания СВО.

Он считал, что договариваться могут только лидеры РФ, США и Китая: Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Жириновский считал, что Украина будет разделена. Часть регионов войдет в состав России, другие отойдут Польше или станут самостоятельными.

Власов отметил, что если таких договоренностей не будет, то СВО будет продолжена и «по истечении тех границ, которые были Владимиром Вольфовичем обозначены».

«Соответственно, она может завершиться в какой-то из европейских столиц», — объяснил он.

В субботу, 25 апреля, основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому исполнилось бы 80 лет.