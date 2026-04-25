Стали известны новые детали о Евгении Эктовой, зарезанной мужем-актером

Близкая подруга рассказала, как проходили панихида и похороны Евгении Эктовой, зарезанной мужем — актером Владиславом Бенграфом.

Знакомая отметила, что на панихиде присутствовало около 200 человек. Люди не помещались в храме. Венки принесли от коллег и знакомых, в гроб положили и гримерные кисти.

«Я плакала на весь храм просто в голос. Все это очень тяжело… Моя самая светлая, улыбчивая и такая родная Женечка, мне очень тяжело было вчера видеть тебя с этими ранами, холодную и все равно такую красивую», — написала она.

По словам подруги, Эктова называла ее «бюьти-мамой», потому что она научила ее «миру макияжа и грима».

Они вместе хотели поехать в путешествие по Осетии, но не успели.

Подруга рассказала, что погибшая жила и «впитывала радости этого мира, даже с хромой ногой ковыляла на съемки и грим». Она всегда носила кисти с собой, и была доброй и талантливой душой.

Также подруга открыла, что отношения погибших супругов были непростыми.

«Мне грустно осознать, что тебя не стало в страхе и боли и я не хочу это понимать, как и то, что с тобой так поступил тот, кого ты любила, с кем улыбалась и делилась со мной фотками со свиданий и свадьбы, это странная и безумная любовь, ты всегда говорила, что он не умел жить сам, но зачем надо было лишать жизни тебя?» — написала женщина.

Она отметила, что Евгения всегда будет для нее живой, ее любит «вся наша бьюти семья»:

«Желаю тебе самых мягких облачков и безграничного творчества в раю, я с мамой дали тебе собой кисти, мой любимый гример ангелочков. Теперь будь спокойна там, а мы всегда тебя помним. Навсегда моя девочка!»

Супруги Владислав Бенграф и Евгения Эктова зарезали друг друга во время семейной ссоры в Мытищах. Оба служили в театре «ФЭСТ». Владислав был актером, Евгения работала заведующей гримерным цехом.