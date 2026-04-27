Малышева, Эрнст и Якубович пришли на церемонию прощания с Пимановым

Церемония прощания с телеведущим Алексеем Пимановым проходит на Троекуровском кладбище в понедельник, 27 апреля. В последний путь журналиста пришли проводить телеведущие Елена Малышева и Леонид Якубович, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, продюсер Виктор Дробыш, а также актеры Александр Стриженов и Игорь Угольников.

— Ты замечательный человек, высокий профессионал, отличный отец и настоящий друг. Вечная память! — цитирует Эрнста Starhit.

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков назвал Пиманова настоящим патриотом России. По его словам, телеведущий всегда умел зарядить людей на работу и заботился обо всех своих подчиненных.

На прощание с телеведущим доставили венки от президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Андрея Белоусова и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

О смерти Пиманова стало известно 23 апреля. Актриса и экс-супруга телеведущего Ольга Погодина рассказала, что причиной смерти журналиста стал инфаркт.