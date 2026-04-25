Названо место прощания с телеведущим Алексеем Пимановым

Церемония прощания с режиссером, журналистом, телеведущим и продюсером Алексеем Пимановым пройдет 27 апреля в прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве, сообщает РИА Новости. Начало запланировано на 12:00.

23 апреля 64-летний автор и ведущий программы "Человек и закон" скончался в результате острого инфаркта.

На протяжении нескольких десятилетий Пиманов работал в медиаиндустрии, был президентом медиахолдинга "Красная звезда", в сотрудничестве с МИЦ "Известия" участвовал в создании нескольких успешных сериальных проектов, над девятью картинами ("Три дня в Одессе", "Крым", "Одиннадцать молчаливых мужчин") трудился в качестве режиссера и сценариста.

Соболезнования в связи с кончиной журналиста выразил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Пиманова "по праву считали одним из тех ярких и преданных делу профессионалов, которые олицетворяют современное российское телевидение".