Блогер и дизайнер Артемий Лебедев признался в злорадстве из-за происходящего в США, а именно из-за решения президента страны Дональда Трампа построить Триумфальную арку в Вашингтоне. Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Есть даже такое приятное чувство удовлетворения, что американцам достался президент, мало того, что *** на всю голову с бредом величия, так еще и без всякого вкуса. И он оставит американцам в наследство такое *** говно, что даже [испытываешь] злорадство такое приятное», — заявил Лебедев, комментируя утвержденный проект арки к 250-летию независимости США, возвести которую предложил Трамп.

Ранее Лебедев заподозрил у президента США психическое расстройство. По словам дизайнера, желание американского лидера возвести Триумфальную арку указывает на бред величия.

До этого блогер обратил внимание на сходство Дональда Трампа и первого президента России Бориса Ельцина. Такой вывод Лебедев сделал, увидев танец президента США перед американскими военными.