Супругам погибших бойцов СВО дали право бесплатно поступать в вузы

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, который позволит вдовам участников специальной военной операции и ополченцев Донбасса бесплатно поступать в вузы и колледжи. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Льгота действует для всех участников боевых действий только в том случае, если женщина не вышла замуж повторно. Инициатива позволит вдовам военнослужащих бесплатно получить обучение по квоте без вступительных испытаний.

Рабочая группа по обеспечению прав и интересов участников специальной военной операции и членов их семей подготовила этот законопроект.

Авторы инициативы считают, что супруги погибших военнослужащих оказались в сложном социальном положении. После потери кормильца им часто приходится искать работу, для чего необходимо получить новое образование или пройти профессиональную подготовку. Таким образом, новая мера направлена на то, чтобы помочь вдовам и вдовцам быстрее адаптироваться к жизни и получить востребованную специальность.