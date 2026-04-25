Павел Дуров выложил свою новую песню, посвященную блокировке Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров (под псевдонимом Дурикович) разместил новый трек, созданный с помощью нейросети в духе казацкой песни. Аудиозапись размещена в Telegram-канале программиста.

Трек посвящен блокировке Telegram.

В подписи к публикации Дуров отметил: «Пора признать, что мой любимый жанр — военные марши».

Также Дуров выложил «имперскую версию» данной композиции.

На днях Дуров разместил в своем русскоязычном Telegram-канале песню «Свой живой интернет». Это композиция в жанре, стилистически напоминающем русский шансон. Сам Дуров вокал в записи не исполнял — там звучит сгенерированный нейросетью голос. По всей видимости, ИИ-композиция «Свой живой интернет» была сгенерирована в сервисе Suno (или аналогичном инструменте). Подобные платформы работают по текстовому запросу: достаточно задать жанр, настроение и основную тему — и система создаст готовый трек, включая мелодию, вокальную партию и аранжировку. При желании пользователи могут также вставлять собственный текст для песни.