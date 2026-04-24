Борт с вернувшимися из украинского плена бойцами приземлился в Подмосковье

Борт с вернувшимися из украинского плена бойцами приземлился в Московской области. Минобороны РФ показало кадры с военнослужащими, снятые сразу после того, как они ступили на родную землю.

Ранее бойцы прибыли в Белоруссию, откуда их ждал перелет домой. Обмен с украинской стороной был проведен по формуле «193 на 193».

«Эмоции переполняют. Мы рады, что мы дома, спасибо Министерству обороны», - признались Кирилл и Андрей.

Благодарен ведомству и другой боец - тезка Андрея. Пользуясь случаем, он передал привет своей супруге.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что 24 апреля с подконтрольной Киеву территории были возвращены 193 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне были переданы 193 пленных солдата ВСУ. Содействие в проведении обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.