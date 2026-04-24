Большая выставка Ивана Шишкина начинает работу в Русском музее, передает «Интерфакс».

В экспозиции представлено около 140 работ художника из собраний Русского музея, Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств Татарстана, Национального художественного музея Беларуси и других. Это знаменитые полотна «Утро в сосновом лесу», «Корабельная роща», «Зима», а также гравюры и рисунки.

«Конечно, Шишкин — фигура монументальная. И показываем мы самого разного Ивана Ивановича, от его действительно монументальных полотен до совершенно небольших, казалось бы, работ. Но гениально абсолютно все, что отобрано на эту выставку, которую мы называем одной из главных в этом году, безусловно, ретроспективной монографией великого художника», — подчеркнула гендиректор Русского музея Алла Манилова.

К выставке отреставрированы две оригинальные большемерные рамы для картин «Дубы» и «Корабельная роща», а также этюд «Сосна на скале» — самое раннее живописное произведение Шишкина в собрании Русского музея.

Выставка будет работать до 9 ноября.