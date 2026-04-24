«Мои будут есть мясо»: Якубович откровенно рассказал про Пиманова
Телеведущий Леонид Якубович не может сдержать слез из-за скоропостижной смерти Алексея Пиманова.
«С Лёшей мы дружили лет сорок! Однажды мы проводили с ним вечер, говорили и о службе в армии. Он рассказал, как будучи солдатом-первогодкой был назначен командиром отделения, в его подчинении было шесть таких же молодых ребят, как и он. Стояла часть где-то в поле. Ребята питались абы чем, отстреливали дичь, мясо доставалось начальству. И вот Лёша приходит к большому начальству: «Мои будут есть мясо», - заявляет он. Начальство в недоумении. «Мои будут есть мясо», - настойчиво и смело повторил Алексей. И солдат действительно стали кормить мясом. Вот такой стальной характер был у Лёши, он не пасовал перед трудностями. Для того, чтобы снять одну программу, нужна неделя времени. Для того, чтобы снять кино, надо увязнуть в нём на всю жизнь! Он часто улыбался на экране. Создавалось впечатление, что всё доставалось ему с лёгкостью.Он был таким и в жизни, всегда с улыбкой. К врачам он никогда не ходил. Я не понимал, как он так всё устраивал, что везде успевал. Кроме роли ведущего, он руководил огромным кагалом, целым холдингом. При этом ещё и футбол и занятия спортом. И всегда с улыбкой. В моей жизни мало людей, которым я не то чтобы завидовал, но никак не мог к ним приравняться. Лёша Пиманов - один из таких людей», - поделился своим восхищением перед умершим шоумен и продюсер.