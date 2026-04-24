Получить японскую визу в Москве стало сложнее

Визовый центр Японии в Москве ужесточил правила приема документов, что уже привело к задержкам и дополнительным проверкам. Об этом сообщил АТОР со ссылкой на представителей туристической отрасли.

По их словам, новые требования заметно отличаются от прежней практики посольства, которая считалась более лояльной. Теперь заявителям чаще возвращают документы на доработку и запрашивают дополнительные справки. Это увеличивает сроки оформления и создает напряжение среди туристов.

Особенно строгие проверки касаются семейных поездок. Теперь каждый участник должен предоставить полный пакет документов не только на себя, но и на остальных членов семьи, включая подтверждение родства.

Изменились и требования к спонсорским поездкам. Если раньше было достаточно письма от спонсора, то теперь необходимо прикладывать полный комплект его документов.

Наибольшие сложности возникают при исправлении ошибок. Если раньше замечания выдавались «единым списком и правки можно было внести оперативно», то теперь процесс может затянуться.

Как отмечают эксперты, внесение правок превращается в многоэтапную процедуру. После замечаний приходится заново записываться на подачу документов, что существенно увеличивает сроки.

Чаще всего возвраты связаны с анкетами, программой поездки и фотографиями. Дополнительные проверки направлены на подтверждение реального трудоустройства и финансовой состоятельности заявителей.

Если документы оформлены без ошибок, стандартный срок рассмотрения составляет около 5–6 рабочих дней. В противном случае процесс может затянуться до трех недель.

