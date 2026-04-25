Основатель ЛДПР Владимир Жириновский предполагал, что специальная военная операция завершится не на Украине, а в Лондоне. Об этом в интервью каналу «Эмпатия Манучи» рассказал его младший сын Олег Жириновский.

По его словам, после начала спецоперации его отец, уже находясь в больнице, поделился с ним своим видением исхода боевых действий. Он отметил, что Жириновский подозвал его ближе и на ухо сообщил, что, по его мнению, СВО должна завершиться в Лондоне.

Жириновский-младший отметил, что, по мнению его отца, останавливаться на Украине не следует, а для достижения победы необходимо наносить удары по основным центрам, сравнив противника с «девятиголовой гидрой».

Ушедший из жизни четыре года назад Владимир Жириновский оставил после себя не только политическое наследие, но и множество пророчеств, из-за которых в народе его прозвали «Вовангой». Многие из предсказаний уже сбылись с пугающей точностью — от даты начала СВО до конфликта США и Израиля с Ираном. Но самые громкие заявления политика, которому 25 апреля исполнилось бы 80 лет, касаются 2026 года. Подробнее о них — в материале «Газеты.Ru».