Сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн назвал последнее пророчество своего отца. В нем говорится об окончании СВО. Об этом сообщает News.ru.

По словам Эйдельштейна, свое последнее пророчество Жириновский сделал перед смертью в больнице. Там он заявил, что СВО завершится в Лондоне.

«Конец СВО будет не в Киеве, а в Лондоне», — передал слова Жириновского Эйдельштейн.

По мнению Эйдельштейна этими словам Жириновский хотел сказать, что цель России в СВО это «полный демонтаж военно-политической машины Великобритании».

Сын политика также добавил, что провел последние 70 дней жизни отца рядом с ним в больнице. Там он запомнил все устные завещания и пророчества Жириновского. При этом мужчина также заявил, что верит в точность предсказаний отца, так как Жириновский использовал уникальный аналитический метод — вел таблицу исторических событий и сопоставлял ее с циклами выборов мировых лидеров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к Жириновскому.