Врач рассказал о том, можно ли было спасти Пиманова

Кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал о том, были ли шансы спасти телеведущего Алексея Пиманова, который 23 апреля умер из-за острого инфаркта. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Кондрахина, острый коронарный синдром приводит к летальному исходу в 80% случаев. Больному в таком состоянии, как рассказал врач, сложно оказать помощь даже в стационаре. При этом с Пимановым инфаркт произошел, когда тот был вне больницы.

Телеведущего Пиманова похоронят на Троекуровском кладбище

«Мы никогда не знаем, как поведет себя инфаркт у конкретного человека. Для кого-то обширный инфаркт оказывается еще терпимым, а у другого даже небольшие изменения могут привести к тому, что сердце перестает выполнять свою функцию. Предположим, что оказать помощь мы успеваем, но возникает вторичная проблема: когда кровообращение восстанавливается, продукты распада попадают в кровь и сами становятся факторами развития тяжелых состояний», — объяснил Кондрахин.

Пиманов умер 23 апреля. Ему было 64 года.