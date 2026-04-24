Синоптик: На Первомай в Петербурге не исключена новая волна холода
В конце апреля дневная температура в Петербурге вернется к отметке +10 градусов, однако в первые дни мая не исключена новая волна холода. Об этом синоптик Александр Шувалов заявил в комментарии «Вечернему Санкт-Петербургу».
По его словам, под конец апреля проявится основанная черта месяца — неустойчивость температурных показателей. Синоптик уточнил, что с 23 апреля в Северной столице ожидается понижение температуры до +3…+8 градусов. Прогнозируется северный ветер, местами пройдут дождь и мокрый снег.
Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала «Парламентской газете», что жителей Москвы и Подмосковья в ближайшую неделю ожидают мокрый снег и температура ниже нормы.