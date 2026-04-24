Стало известно, где похоронят Пиманова

Телеведущего Алексея Пиманова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, однако точные дата и время прощания пока не определены. Об этом ТАСС сообщил двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Ранее сообщалось, что смерть 64-летнего телеведущего наступила на фоне острого инфаркта. Он ушел из жизни 23 апреля.

Соболезнования его семье выразили Владимир Путин, официальный представитель МИД Мария Захарова, назвавшая смерть журналиста внезапной и шокирующей, а также помощник президента Владимир Мединский. Последний заявил, что журналист был настоящим профессионалом своего дела.

Также смерть Пиманова прокомментировала официальный представитель МВД Ирина Волк от лица ведомства. Она отметила, что в своем творчестве Пиманов уделял большое внимание работе сотрудников органов внутренних дел и неоднократно поощрялся руководством министерства за освещение деятельности МВД в СМИ.