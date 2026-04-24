Появились подробности тюремного быта Тимура Иванова

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов отбывает свой срок в камере с телевизором и холодильником. Подробности тюремного быта экс-замглавы ведомства приводит «Царьград».

Пока Иванова не этапировали в колонию — он присутствует на слушаниях по делу о взятках. По информации источников издания, бывший замглавы Минобороны находится в двухместной камере, в которой есть техника, туалет и раковина. Общение с семьей ограничено — письма только через «Почту России».

Раз в день Иванов выходит на прогулку и три раза в день получает питание. Еда в «Лефортово» считается одной из лучших — в меню есть каша, мясные изделия, рыба, картофель и творог. В СИЗО бывшему заместителю министра приходится ходить в тюремной робе.

Напомним, что Иванова признали виновным по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы в 2015 году и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Ему назначили штраф в 100 млн рублей и 13 лет лишения в колонии общего режима. Также Мосгорсуд обратил в доход государства все арестованные активы Иванова и членов его семьи.

Кроме того, экс-замминистр проходит по делу о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, он получил три взятки на сумму более 1,35 млрд руб.