Стали известны подробности массового отравления российских школьников

Стали известны подробности массового отравления детей в школе в Свердловской области. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По словам самих школьников из Полевского, плохо им стало после пюре с котлетой из столовой.

Учащиеся также рассказали, что в любой еде, которую им давали, часто попадались волосы, а в супах и компотах плавали насекомые.

Поставщик еды для школы, как отмечает издание, получал 13 предостережений от Роспотребнадзора за прошлые два года.

Выносили предупреждения компании неоднократно и за отсутствие дезинсекции на производстве, однако их она игнорировала.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления не менее 20 учеников школы №8 в Полевском.

По данным ведомства, с вечера 23 апреля родители сообщили о симптомах у учащихся начальных классов. Точное число заболевших устанавливается.