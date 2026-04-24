Россияне до 25 лет стали тратить на онлайн-обучение в 6 раз больше времени

По данным аналитиков Yota, за год интернет-трафик на образовательных сервисах среди россиян моложе 25 лет вырос на 72%. При этом средняя продолжительность одного занятия у пользователей 14-25 лет увеличилась более чем в шесть раз.

Также из статистики следует, что молодёжь сменила короткие сессии на полноценные уроки. Если в марте 2025 года средняя сессия длилась 16 минут, теперь – более полутора часов. Это самый высокий показатель среди всех возрастных групп. Наибольшей популярностью пользуются сервисы, на которых можно изучить и подтянуть школьную программу, подготовиться к экзаменам. На такие площадки у пользователей до 25 лет приходится 85% трафика. Спрос достигает максимума в осенние (сентябрь – ноябрь) и весенние (март и апрель) месяцы. Активнее всего молодежь пользуется платформами «ЯКласс», «Фоксфорд», «Учи.ру», РЭШ, «Умскул» и «Тетрика».

У аудитории постарше наиболее востребованы курсы по IT, аналитике и маркетингу, обучение управленческим навыкам. Эта тенденция хорошо видна по статистике образовательных платформ. Например, у Skillbox и «Яндекс Практикума», где представлены программы по разным направлениям, в марте трафик пользователей старше 36 лет вырос в 2-3 раза по сравнению с зимой, а у аудитории 26-35 лет – в 3-4 раза.

Чаще обучаться онлайн стали и люди старше 56 лет. В марте объём трафика на ресурсах, где можно освоить новую профессию, вырос до двух раз.

Первое место в рейтинге городов по популярности онлайн-образования занимает Москва, она обеспечивает около 20% всего трафика. В лидерах также Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Якутск, Хабаровск, Уфа, Владивосток, Екатеринбург и Калининград.