Стало известно, где и когда пройдет церемония прощания с дирижером Стадлером

Церемония прощания с дирижером Сергеем Стадлером пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 26 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе «Петербург-концерта».

Отпевание музыканта состоится в Исаакиевском соборе. Стадлера похоронят на Смоленском кладбище.

— Коллектив «Петербург-концерта», родные и близкие маэстро будут признательны всем, кто в этот скорбный день найдет возможность присоединиться к нам и проводить великого музыканта и выдающегося человека в последний путь, — говорится в сообщении.

20 апреля пассажирский самолет Airbus A321, летевший из Петербурга в Стамбул, экстренно сел в Румынии. Экипаж судна подал сигнал бедствия спустя два часа после вылета. Позднее появилась информация о том, что причиной экстренной посадки самолета стал умирающий пассажир на борту.

Позже стало известно, что пассажиром, скончавшимся на борту рейса, оказался главный дирижер Симфонического оркестра Санкт‑Петербурга Сергей Стадлер.