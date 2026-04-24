В Сочи мощный шторм разрушил два пляжа на приморской набережной

В Адлерском районе Сочи приступили к восстановлению приморской набережной, которую частично разрушили сезонные шторма, сообщили в пресс-службе администрации города.

В результате штормов, обрушившихся на курорт в феврале и апреле, пострадала набережная около двух городских пляжей "Огонек-2" и "Лазурь".

"Разрушена подпорная стена протяженностью более 20 метров, на променаде произошла просадка грунта. Участок временно закрыт для выполнения ремонта", - рассказали в мэрии.

Сейчас работники убирают разрушенные бетонные конструкции и возводят волноотбойные основания, армирование и формирование парапета.

Сейчас пляжи "Лазурь" и часть "Огонек-2" работают в обычном режиме. Восстановить набережную и сходы к пляжу планируется до конца мая.

Добавим, что движение к пляжу "Огонек-3" временно перекрыто, но доступ к пляжу возможен другим маршрутом.