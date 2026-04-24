Первое «пророчество», любовь и «артистические задатки»: что известно о молодости Жириновского

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский уже в студенческие годы ставил перед собой амбициозные цели, старался учиться на отлично, а будущей жене сказал, что обязательно станет министром. Каким был политик в молодости, рассказали «Комсомольской правде» однокурсник Жириновского профессор, востоковед и специалист по Ирану Геннадий Авдеев и его жена поэтесса Людмила Авдеева.

По словам Геннадия Авдеева, они с будущим основателем ЛДПР жили в одной комнате в общежитии на Ленинских горах, и Владимир Жириновский любил тишину и очень много учился и читал.

«Какая-то ненасытность у него была. Человек приехал из провинции, хоть и не из захолустья какого-нибудь, а из столицы союзной республики, Алма-Аты, но ощущал, что вроде чего-то из знаний недополучил и очень хотел наверстать упущенное», - отметил он.

При этом было видно, что семья Жириновского не богатая, и вся его одежда доставалась ему от родственников – что-то от старшего брата, что-то от дяди. Однако сам будущий политик обладал несомненным артистическим талантом и ставил перед собой амбициозные цели, а первым его «пророчеством» стало то, что он обязательно займет хороший пост в вертикали власти.

«Всегда говорил: я должен получить такую специальность и такое образование, чтобы у меня была должность, которая была бы на виду. (…) Он своей жене говорил: «Ты вышла замуж за будущего министра»», - отметила Людмила Авдеева.

При этом, по ее словам, Жириновский «был человеком настроения»: то мог фонтанировать идеями и весельем, то тихо сидел и о чем-то думал.

«Где-то на 3-4-й курсе, когда в стране уже наметились коренные перестроечные явления, Володя увлекся политикой. Вот по этому поводу были дискуссии, он уже отстаивал свое мнение. (…) Уже его зацепила идея, что надо что-то менять в жизни. Он почувствовал, что ему не хватает какой-то свободы для самовыражения. И вот в это время и стали проявляться его способности умного, страстного оратора», - рассказал Геннадий Авдеев.

По словам друзей политика, они сыграли свадьбу еще студентами. Владимир Жириновский был свидетелем со стороны невесты, но изначально хотел, чтобы его свадьба с Галиной была в тот же день.

«Но тогда моя бабушка его остановила, сказала: «Мила с Геной встречаются уже три года, а ты только познакомился с Галей. Сначала приглядись». И он послушался ее, свадьбу отложил – но не разлюбил свою суженую!», - рассказала Людмила Авдеева.

Она также отметила, что при всей «тихости» Жириновского он «мог завести ребят по любому поводу».

«Вот собираемся компанией, он берет ложку: «Кто что может рассказать об этом предмете?» Ну, ложка и ложка. А он как начнет придумывать, такие импровизации выдает, что эта ложка обрастет и биографией, и историей. Вот это у него было. Как войдет в раж - на любую тему может говорить, сколько захочет», - вспомнила она.

В свою очередь Геннадий Авдеев обратил внимание на то, что при всей своей внешней политической эксцентричности Владимир Жириновский обладал глубокими знаниями и

хорошо понимал положение и в Восточной Европе, и на Кавказе, и в Средней Азии, все исторические корни конфликтов.

«А эксцентричность лишь помогала донести до сознания других людей свои знания. Правду о том, что надо глубже смотреть и исходить не из каких-то личных корыстных интересов, а знать, как это будет отражаться на судьбах других народов», - заметил он.

Напомним, что Владимир Жириновский сделал множество «пророческих» заявлений. В частности, он предупреждал, что США попытаются разделить Иран на несколько частей и говорил о планах Запада «разгромить Сирию». При этом основатель ЛДПР подчеркивал, что Иран - «это не Вьетнам и не Косово», и конфликт с ним будет иметь серьезные последствия для всего мира.